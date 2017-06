Un barbat a murit inecat la Eforie Nord, iar altul a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost gasit inconstient la malul marii

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, un tanar a fost gasit la mal, inconstient, in zona Steaua de Mare din Eforie Nord.La fata locului, s-au deplasat pompieri si cadre medicale SMURD, care au inceput manevrele de resuscitare. Tanarul, in varsta de 18 ani, din Ialomita, a fost transportat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta pentru ingrijiri medicale.Peste cateva minute, pompierii si cadrele medicale au intervenit din nou pentru salvarea unui alt barbat, care se inecase tot in zona Steaua de Mare din Eforie Nord. El a primit ingrjiri medicale din partea pompierilor dislocati la punctul de prim ajutor de pe plaja din zona respectiva, ulterior manevrele de resuscitare fiind continuate de catre cadre ale Serviciului Judetean de Ambulanta.In pofida eforturilor depuse, barbatul in varsta de 27 de ani, din Craiova, a fost declarat decedat.