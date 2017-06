Panica la Spitalul de Urgenta Barlad, dupa ce un sarpe a cazut pe spatele unui medic care se afla in curtea interioara a Sectiei de Radiologie

Un sarpe care se adapostea in vegetatia crescuta in curtea interioara a Sectiei de Radiologie a Spitalului de Urgenta Barlad a starnit panica in randul angajatilor unitatii, dupa ce reptila a cazut pe spatele unui medic in timp ce acesta se recrea in curtea interioara a Sectiei de Radiologie.Alertata de catre personalul medical, conducerea spitalului a dispus efectuarea de urgenta a unei actiuni de defrisare a vegetatiei care a crescut din sistemul de colectare a apelor pluviale."Firesc, domnul doctor s-a speriat in momentul in care sarpele a cazut pe el de pe burlanul de scurgere a apelor meteorice de pe cladirea Sectiei de Radiologie si pe care, cel mai probabil, s-a urcat din acea gura de canalizare. Dupa ce, din reflex, l-a indepartat de pe spatele sau, medicul a intrat in sectie si a inchis usa, iar apoi am fost anuntati pentru a fi luate masurile de rigoare ce se impun in astfel de situatii mai putin obisnuite", a declarat luni, pentru News.ro, directorul medical al Spitalului de Urgenta Barlad, Gabriela Danis.Potrivit sursei citate, medicul de la Radiologie nu a fost muscat de sarpe, astfel ca nu a necesitat un tratament de specialitate.