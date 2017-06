Prahova: Turist decedat in Masivul Bucegi

Seful Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, a declarat, pentru Agerpres, ca trupul neinsufletit a fost gasit intr-o prapastie, turistul cazand in gol de la o inaltime de peste 300 de metri.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova, la ora 15.45 a fost primit un apel la numarul unic de urgenta 112 prin care se sesiza faptul ca este posibil ca o persoana sa fi cazut intr-o prapastie langa cabana Caraiman.Cel care a alertat autoritatile a spus ca a auzit un strigat, iar apoi a gasit un rucsac in zona respectiva.La fata locului au mers jandarmi montani si salvamontistii din Busteni, acestia din urma gasind trupul neinsufletit al barbatului in cauza.Echipele de interventie actioneaza pentru recuperarea cadavrului, a mai precizat reprezentantul Serviciului Salvamont.