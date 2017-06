Un jandarm aflat in timpul liber a prins un hot care a jefuit o femeie in autobuz

Sublocotenentul Albert Crasmaru, ofiter in cadrul Jandarmeriei Capitalei, este absolvent al Academiei de Politie in promotia 2014."I-au atras atentia strigatele oamenilor din jur si, uitandu-se, a observat un tanar sarind dintr-un autobuz. Acesta a sustras de la o femeie, aflata in mijlocul de transport, o suma de bani si a incercat sa fuga. Jandarmul a pornit in urmarirea faptuitorului, care a incercat sa isi piarda urma intr-o zona greu accesibila din imediata apropiere. A sarit un gard, dar a fost ajuns din urma si imobilizat, in timp ce striga catre jandarm sa nu-l atinga, pentru ca "este infectat cu HIV". Colegul nostru nu s-a lasat intimidat si l-a retinut pe faptuitor pana la sosirea sprijinului solicitat prin 112", se mentioneaza intr-un comunicat de presa al Jandarmeriei Capitalei.Banii sustrasi de la victima, aproximativ 700 de lei, au fost aruncati pe timpul urmarii si, ulterior, au fost inapoiati femeii. Autorul, recidivist, a fost preluat de organele specializate si au fost intocmite actele necesare inceperii cercetarilor.