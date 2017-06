Constanta: Zeci de mii de jucarii contrafacute si nedeclarate au fost confiscate in port

Potrivit unui comunicat de presa, transmis joi, de Garda de Coasta, o echipa mixta de control, alcatuita din politisti si inspectori vamali, a efectuat un control amanuntit, in baza analizei de risc, asupra unui container sosit din China, pentru o societate comerciala cu sediul pe raza judetului Ilfov.In urma controlului au fost descoperite 45.074 jucarii inscriptionate, contrafacute sub marci cunoscute, evaluate la 653.730 de lei, in cazul in care ar fi fost originale. Au fost descoperite, totodata, si 16.142 de jucarii diverse, in valoare de 1.286.070 lei, marfa nefiind declarata la intrarea in tara.Bunurile in cauza, atat cele susceptibile a fi contrafacute, cat si cele nedeclarate, au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor de catre lucratorii vamali, iar politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de punere in circulatie, fara drept, a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice sau similare si care prejudiciaza pe titularul marcii inregistrate, respectiv folosirea de acte nereale fata de autoritatea vamala.