Ancheta la un liceu din Barlad, dupa ce trei eleve au batut o colega, care a ajuns la spital pentru ingrijiri medicale

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vaslui, conflictul dintre cele patru eleve s-a petrecut in afara perimetrului Colegiului Tehnic "Alexandru Ioan Cuza", imediat dupa finalizarea cursurilor.Initial, una dintre eleve a atacat-o pe colega sa din clasa a IX-a de la unitatea de invatamant in cauza, suparata din cauza unor mesaje postate pe Facebook. Ulterior, in sprijinul agresoarei au venit alte doua eleve, de la alt liceu, care au lovit-o cu pumnii si picioarele pe adolescenta de 16 ani. Unul dintre martorii incidentului, un elev care iesise si el de la cursuri, a sunat la numarul de urgenta 112 pentru a anunta Politia, care a intervenit in scurt timp si a stins conflictul. Eleva atacata a fost transportata la Spitalul de Urgenta Barlad, unde a beneficiat de ingrijiri medicale, insa fara a ramane internata."Conducerea liceului desfasoara o ancheta pentru a stabili gradul de vinovatie al fiecareia dintre elevele implicate in conflict, in functie de care se stabilesc si sanctiunile. Eleva care a declansat incidentul nu a mai venit la cursuri de dinaintea Pastelui, ceea ce inseamna doua luni de zile. Asta presupune, conform regulamentului scolar, sa i se scada nota la purtare cu cate un punct la fiecare zece absente. Va imaginati ca i se va pune nota minima la purtare numai pentru lipsa sa de la cursuri. Insa, fiind invatamant obligatoriu, in toamna se va putea reinscrie in clasa a IX-a", a declarat, marti, pentru News.ro inspectorul pentru management scolar din cadrul ISJ Vaslui, Constantin Turcu.Politia a intocmit dosar penal pe nunele celor patru eleve, cu varste de 15 si 16 ani, pentru loviri sau alte violente.