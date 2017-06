Prahova: Doua adolescente de 15 ani, cercetate dupa ce au batut o fata cu palmele si cu genunchii pe strada

Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Prahova, Raluca Brezeanu, a declarat pentru News.ro ca politistii au deschis dosar de cercetare pentru loviri sau alte violente, amenintare si tulburarea ordinii si linistii publice, in cazul a doua adolescente de 15 ani, una din Ploiesti si cealalta din localitatea Blejoi, care apar intr-o inregistrare agresand si umilind o alta fata.Ea a precizat ca cele trei fete care apar in inregistrarea postata pe Facebook au fost identificate, iar pana acum au fost gasite doua dintre ele, respectiv victima, de 14 ani, din Ploiesti, si una dintre agresoare, de 15 ani.In imaginile publicate pe Facebook se poate vedea cum doua dintre fete o bat pe cea de-a treia cu palmele si cu genunchii, in timp ce un baiat filmeaza, iar la un moment dat acesta o stropeste pe victima cu apa."Daca te intreaba cineva daca o cunosti pe Deea, ii spui ca nu o cunosti. Ba ii spui ca o cunosti si ca ti-ai luat bataie de la ea", spune una dintre agresoare, dupa care o trage de par pe fata de 14 ani, o loveste cu palmele peste fata, apoi in piept cu genunchii.Spre finalul inregistrarii, care dureaza cateva minute, cele doua fete de 15 ani o obliga pe cea de 14 sa ingenuncheze si sa le sarute mainile, timp in care baiatul care asista la scena o stropeste din nou pe fata cu apa.