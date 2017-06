O masina ce rula cu 236 km/h a intrat in parapeti pe autostrada A3

"In data de 11 iunie, in jurul orei 13,51, un barbat de 20 de ani, domiciliat in Alba-Iulia, jud. Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe Autostrada A3 Turda-Bors, in dreptul km15+900 m, a pierdut controlul asupra directiei de mers. Cel in cauza a motivat ca i-a sunat telefonul, moment in care a intrat in derapaj si a lovit parapetii metalici ai autostrazii din partea dreapta a directiei de deplasare", precizeaza IGPR, citat de Agerpres.Accidentul rutier a fost filmat si inregistrat video de aparatul radar, autoturismul fiind inregistrat cu viteza de 236 km/h.Potrivit sursei citate, accidentul rutier s-a soldat cu pagube materiale, iar pana la inlaturarea obstacolului se circula pe banda de urgenta, pe o distanta de aproximativ 300 m.