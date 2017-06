Autocar cu zeci de turisti, implicat intr-un accident rutier pe DN 1, in statiunea Busteni

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, autocarul, in care se afla 49 de turisti, a fost implicat intr-o coliziune cu un autoturism, in urma accidentului niciunul dintre pasagerii autocarului nefiind ranit.Reprezentantii Politiei Judetene Prahova au declarat ca autocarul a intrat in coliziune cu un autoturism, accidentul producandu-se pe sensul de mers Brasov - Ploiesti al DN 1. In urma impactului o persoana dintre cele cinci aflate in autoturism a fost ranita, avand nevoie de asistenta medicala, insa a refuzat transportul la spital.Medicii de la Serviciul de Ambulanta Judetean Prahova, care au intervenit si ei la locul accidentului, au declarat ca toti pasagerii au coborat singuri din autocar, starea lor de sanatate fiind buna.Primele cercetari arata ca accidentul s-a produs dupa ce autocarul a lovit din spate autoturismul pe sensul de coborare dinspre munte.