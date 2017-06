Valea Oltului, partial blocata vineri seara in urma unui accident rutier

Traficul rutier pe Valea Oltului este restrictionat, vineri seara, la kilometrul 188+400 de metri al DN 7, unde a avut loc un accident rutier in care sunt implicate trei autovehicule.Potrivit politistilor din cadrul IPJ Valcea, un autocamion care circula dinspre Sibiu catre Ramnicu Valcea nu a pastrat suficienta distanta fata de autovehicului din fata sa, iar in momentul in care a franat pentru a evita impactul a intrat pe contrasens unde s-a ciocnit frontal de un autoturism. In urma impactului nimeni nu a fost ranit, insa sensul de mers Ramnicu Valcea ¬ Sibiu este impracticabil.