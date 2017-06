Cod portocaliu de inundatii in Timis si Caras-Severin. Alte cateva judete sunt sub avertizare cod galben de inundatii, valabila pana joi

"Ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale, cresteri importante de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de inundatie pe raurile din bazinele hidrografice: Barzava - bazin amonte s.h. Gataia, Poganis - bazin superior (amonte s.h. Valeapai), Timis (bazin superior amonte Teregova si afluentii aferenti sectorului Teregova - Lugoj), judetele Caras-Severin si Timis", anunta Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).In aceste conditii, hidrologii au emis o avetizare cod portocaliu pentru cursurile de apa mentionale, aceasta intrand in vigoare miercuri dupa- amiaza, la ora 15.10, fiind valabila pana la miezul noptii.Potrivit sursei citate, fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate mai mare pe raurile mici din bazinele hidrografice: Barzava - bazin superior si mijlociu si Poganis - bazin superior.Pana la ora 15.00, judetele Caras-Severin si Timis au fost sub avertizare cod galben de inundatii.Miercuri, mai multe judete se afla sub avetizare cod dalben de inundatii. Aceasta este valabila pana joi pengru cursuri de apa din judetele Cluj, Salaj, Maramures, Satu-Mare, Bihor, Alba, Sibiu, Hunedoara si Arad.De asemenea, o avetizare cod galben valabila de joi pana vineri dupa-amiaza a fost emisa pentru rauri din bazinele hidrografice: Arges, Ialomita, Prahova (in judetele Dambovita, Prahova si Ialomita), Buzau (in judetele Brasov, Covasna, Buzau), precum si pentru raurile din Dobrogea in judetele Constanta si Tulcea.