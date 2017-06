Trafic ingreunat pe autostrada A2, unde pe unele tronsoane se circula cu 20 de kilometri pe ora

Potrivit datelor furnizate de Centrul Infotrafic al Politiei Romane si citate de News.ro, autostrada A2 este aglomerata, pe unele tronsoane, luni dupa amiaza, viteza de deplasare fiind, in medie de 20 de kilometri pe ora. Pentru evitarea aglomeratiei, soferii pot folosi ca rute alternative DN2 Constanta - Harsova - Slobozia - DN2A Urziceni - Bucuresti sau DN2A Constanta - Harsova - Giurgeni, DN3B - Chirana (intersectie cu DN2A)- DN3A Fetesti - Drajna si DN3: Lehliu - Fundulea - Bucuresti, precizeaza Politia Romana.Si DN 73 este aglomerat, luni dupa amiaza, intre localitatile Dragoslavele si Dambovicioara din judetul Arges, unde se circula in coloana intre kilometrii 68 si 76 din cauza semafoarelor electrice montate in zonele unde se fac lucrari la carosabil.In schimb, luni dupa amiaza traficul rutier a revenit la normal pe DN 1, dupa ce in cursul zilei drumul a fost aglomerat pe Valea Prahovei.