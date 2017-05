Restrictii de trafic pe podul Calafat-Vidin pentru lucrari de intretinere si reparatie

Potrivit unui comunicat de presa al Politiei de frontiera, citat de News.ro, societatea comuna romano - bulgara "Danube Bridge Vidin Calafat ad Bulgaria", care se ocupa de administrarea podului Calafat - Vidin, a informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu ca miercuri, 31.05.2017, intre orele 09.30-11.30, si vineri, 02.06.2017, ]ntre orele 14.00-15.00, circulatia pe podul Calafat-Vidin va fi intrerupta, pentru lucrari de intretinere si reparatie.In acest interval de timp, autovehiculele vor fi oprite in zonele adiacente Punctului de Trecere a Frontierei Calafat, pana la momentul reluarii traficului."Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu tine permanent legatura cu autoritatile bulgare si a dispus toate masurile aflate in competenta pentru fluidizarea traficului, fiind utilizate la maximum infrastructura punctului de frontiera si arterele disponibile pentru efectuarea controlului la intrarea si iesirea din tara", se arata in comunicat.Soferii sunt sfatuiti sa consulte aplicatia "Trafic Online", care prezinta o medie a timpilor de asteptare in punctele rutiere de trecere a frontierei, care-i ajuta sa-si reconfigureze traseul catre un punct de frontiera ce inregistreaza valori de trafic scazute.