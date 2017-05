Barbatul care si-a ucis fosta iubita intr-un magazin de pe Calea Victoriei, condamnat la 20 de ani de inchisoare

De asemenea, instanta a decis ca, timp de cinci ani dupa executarea pedepsei, barbatul, Tiberiu Florin Radu - aflat in prezent in arest preventiv - are interdictia de a se apropia de parintii victimei, de copilul acesteia si de reprezentantul legal al minorului.Magistratii Tribunalului Bucuresti au mai dispus ca barbatul sa plateasca despagubiri catre mai multe persoane constituite parti civile in acest dosar. Astfel, el va trebui sa achite despagubiri de 100.000 de euro copilului femeii ucise. De asemenea, instanta a decis ca barbatul sa ii plateasca minorului daune de 312,5 lei pe luna, reprezentand o indemnizatie lunara provizorie, de la data pronuntarii acestei decizii si pana la stabilirea in favoarea minorului a unei pensii de urmas. Instanta a dispus instituirea sechestrului asupra bunurilor inculpatului pana la concurenta sumelor pe care acesta trebuie sa le plateasca drept despagubiri.In 28 aprilie 2016, barbatul si-a injunghiat mortal fosta iubita intr-un magazin de pe Calea Victoriei, unde femeia lucra ca vanzatoare. Cu cateva saptamani inainte, victima, Loredana Ivan, in varsta de 38 de ani, facuse o plangere la Politie care viza fapte de amenintare. Dosarul fusese trimis Parchetului de catre politistii de la Sectiei 1, care au propus inchiderea anchetei.Victima era angajata la un magazin de pe Calea Victoriei din Capitala care apartine Alinei Petre, fosta nora a lui Virgil Magureanu, fostul director al Serviciului Roman de Informatii. Alina Petre declara ca barbatul a intrat in magazin, a dus-o pe fosta sa iubita spre toaleta, unde a injunghiat-o. Aceasta spunea ca angajata ei i-a spus de mai multe ori ca are probleme cu fostul ei iubit si ca a facut mai multe sesizari la politie. Femeia avea un copil de sase ani, pe care il crestea singura.