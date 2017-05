Un barbat a fost injunghiat pe strada, la Braila; agresorul a fugit si este cautat de politisti

Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Braila, Laura Dan, incidentul a fost semnalat Politiei duminica dupa-amiaza la numarul de urgenta 112Conform sesizarii, doi barbati ar fi avut un conflict, iar unul dintre ei ar fi fost injunghiat si lasat in strada, intr-o balta de sange.Primele date arata ca incidentul s-a produs la intersectia strazii Republicii cu Bulevardul Dorobanti din municipiul Braila.Cei doi barbati s-ar fi aflat initial in sediul unei agentii de pariuri, unde ar fi inceput sa se certe. La un moment dat, ei ar fi iesit afara, s-ar fi luat la bataie, iar unul dintre ei ar fi scos un cutit si l-a injunghiat pe celalalt, dupa care a fugit.Victima se afla acum la spitalul din Braila, in timp ce agresorul, care este identificat, potrivit Politiei, este cautat de politisti, fiind instituite filtre la iesirile si intrarile in oras. Vineri, tot la Braila, un barbat a fost impuscat pe strada si a murit ulterior, la spital Agresorul si complicele acestuia au fost prinsi sambata seara , fiind retinuti si apoi arestati. La audieri, unul dintre suspecti ar fi recunoscut ca a tras cu un pistol Glock asupra victimei. Barbatii ar avea legaturi cu diverse clanuri interlope din Braila.