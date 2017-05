Sibiu: 33 de turisti evacuati pe jos de la Balea Lac, dupa incidentul in care au fost implicate doua telecabine

Ranitul transportat cu elicopterul - o femeie - a fost adus la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Municipiul Sibiu.'Echipajul elicopterului SMURD a acordat ingrijiri medicale de urgenta unei femei, care prezenta dureri la membre, aceasta fiind transportata la spitalul din municipiul Sibiu', a declarat Ramona Nistor, purtator de cuvant al ISU Sibiu.Alaturi de aceasta femeie, a mai fost lovit in telecabina de la Balea Lac si un barbat, care este posibil sa fi suferit o fractura la o mana. El a coborat muntele pe jos, cu ajutorul salvatorilor montani si a fost preluat de o ambulanta SMURD.Alti 32 de turisti care se aflau duminica, la Balea Lac si care nu mai puteau cobori de pe munte, au fost adusi pe jos, de salvatorii montani, in siguranta. Ei vor fi imbarcati in doua microbuze si transportati la Sibiu.Turistii nu mai puteau cobori de la 2.000 de metri altitudine cu telecabina, pentru ca transportul pe cablu a fost oprit, iar pe Transfagarasan nu puteau sa fie adusi cu masinile, pentru ca soseaua este acoperita in unele zone de un strat de sase metri inaltime de zapada, a precizat pentru AGERPRES, prefectul judetului Sibiu, Lucian Radu.Duminica, la Balea Lac si la Balea Cascada, sase turisti au fost raniti in doua telecabine care nu au putut opri la timp, pasagerii izbindu-se de peretii acestora.Telecabina de la Balea este detinuta de o societate comerciala privata si este singurul mijloc de transport care face legatura, in aceasta perioada, intre Balea Cascada si Balea Lac, in Muntii Fagaras, pana la peste 2.000 de metri altitudine.Nu este pentru prima data cand sunt probleme cu telecabina de la Balea. In ianuarie 2016 a avut loc cea mai mare operatiune de evacuare a turistilor de la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, din cauza ca telecabina se blocase. Un numar de 70 de turisti, din care 45 de copii, au fost transportati atunci cu elicopterele de la Balea Lac la Balea Cascada, pentru a putea ajunge acasa.