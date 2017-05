Sibiu: Si cea de-a doua telecabina care ajunge la Balea Lac s-a izbit de zid, trei persoane fiind ranite; pentru coborarea lor s-a cerut elicopterul SMURD

Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu au anuntat ca si cea de-a doua telecabina care circula simultan pe relatia Balea Cascada - Balea Lac s-a izbit de parapet la intrarea in statia de la Balea Lac, trei persoane fiind ranite.Astfel, numarul total al persoanelor care au avut nevoie de ingrijiri medicale este de sapte - patru in statia de la Balea Cascada si trei in statia de la Balea Lac.Pentru coborarea din munte a ranitilor de la Balea Lac, avand in vedere ca Transfagarasanul este in continuare blocat de zapada, iar telecabina este defecta, s-a solicitat interventia elicopterului SMURD.Intre Balea Cascada si Balea Lac circula simultan doua telecabine. Cand una ajunge in statia de la Balea Cascada, a doua parcheaza in statia de la Balea Lac.Cele doua au intrat cu viteza prea mare in statii, cel mai probabil din cauza unei defectiuni la sistemul de franare.Managerul firmei care opereaza telecabina de la Balea a precizat ca nu stie cu exactitate cauza producerii accidentului, aceasta fiind in curs de stabilire. Deocamdata nu se stie exact nici nu,arul total de persoane care se aflau in cele doua telecabine.Operatiunea din Muntii Fagaras este coordonata la fata locului de catre prefectul de Sibiu, Lucian Radu.