Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu la o hala din Ilfov in care este depozitata arhiva

Initial, au fost trimise pentru stingerea incendiului zece autospeciale, patru autoscari si o echipa de descarcerare, insa numarul acestora a fost suplimentat.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), in prezent se actioneaza cu 15 autospeciale de stingere, trei echipe de descarcerare si au fost aduse si motopompe pentru alimentare din surse fara presiune.Daniel Vasile precizeaza ca hala are 1.000 de metri patrati, o inaltime de 15 metri si comunica cu alta hala.Potrivit acestuia, incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 300 de metri patrati dintr-o hala pe structura metalica din localitatea Darasti, judetul Ilfov, cu parter si doua etaje, in care sunt depozitate stive de hartie, dosare si arhiva.Din cauza vantului, incendiul se inteteste si exista riscul ca hala sa se prabuseasca.Nu se stie daca sunt persoane inauntru, a mai spus Daniel Vasile.