Un timisorean care s-a aruncat in Bega pentru a scapa de un barbat care voia sa-l bata a murit inecat

Potrivit politistilor, martorii au declarat ca barbatul de 32 de ani se afla, vineri, impreuna cu mai multi prieteni, pe un pod din Timisoara care traverseaza canalul Bega, cu totii dandu-se cu skateboard-ul.La un moment dat, sustin martorii, de acestia s-a apropiat un grup de baieti, iar noii veniti au inceput sa se certe cu cei aflati pe pod. La scurt timp aproape toti cei aflati pe pod, in conflict, s-au imprastiat, ramanand doar doi dintre tineri. Unul dintre cei doi ramasi, un barbat de 32 de ani, s-a speriat ca va fi batut de catre rivalul sau, care a inceput sa il loveasca si sa il ameninte, astfel ca a sarit in Bega pentru a se salva.Echipaje de pompieri si scafandri au inceput sa il caute pe timisoreanul care a sarit in Bega, insa trupul neinsufletit al acestuia a fost gasit dupa o ora de cautari.Politistii au deschis si ei o ancheta in acest caz si au identificat cativa amici ai tanarului care si-a pierdut viata. Acestia urmeaza sa fie audiati pentru ca politistii sa stabileasca cu exactitate cum s-au petrecut lucrurile.