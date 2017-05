Sase pui de delfin au fost gasiti morti pe o plaja din Navodari

Potrivit unui comunicat al ONG Mare Nostrum, echipa organizatiei neguvernamentale a fost sesizata, joi dupa-amiaza, de catre un constantean despre faptul ca plaja din zona campingului Lebada, din Navodari, se afla mai multi delfini morti.Specialistii s-au deplasat la fata locului si au gasit sase pui de delfin, din specia marsuin, aflati la o distanta de 100-200 de metri unul de celalalt si aflandu-se in stare de descompunere.Echipa ONG Mare Nostrum a stabilit, din primele cercetari, cei sase pui de delfini au murit din cauza plaselor pescaresti in care acestia au ramas prinsi si s-au inecat.Reprezentantii ONG Mare Nostrum trag un semnal de alarma ca marsuinii sunt o specie pe cale de disparitie."Pentru multi, poate ca acesti sase delfini esuati nu reprezinta un numar mare, dar pentru noi, cei de la ONG Mare Nostrum, reprezinta o cifra alarmanta, in conditiile in care marsuinii sunt o specie pe cale de disparitie in Marea Neagra. Doar luna aceasta am raspuns la 19 apeluri de urgenta cu privire la cetacee esuate, toate fiind cazuri in care nu am mai putut face nimic in afara de a constata cauza decesului. Nu este normal si noi, singuri, ca si ONG, fara sustinerea partenerilor sau a comunitatii, nu putem face mult in acest sens", a afirmat Marian Paiu, coordonator proiect ONG Mare Nostrum.Reprezentantii ONG vor ridica din nou acesta problema in cadrul mesei rotunde a Consiliului Consultativ pentru Marea Neagra, in speranta ca autoritatile abilitate vor lua masuri in ceea ce priveste pescuitul in prohibitie si utilizarea plaselor pescaresti.