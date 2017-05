Iasi: Un tanar a stat peste sase ore pe acoperisul unui hotel de 13 etaje din centrul orasului si a amenintat ca se arunca

Un tanar a stat peste sase ore pe acoperisul unui hotel de 13 etaje din centrul Iasiului si a amenintat ca se arunca in gol, fara a avea o revendicare clara, barbatul coborand in cursul serii, dupa negocieri indelungate cu politistii. Barbatul a fost dus la spitalul de psihiatrie Socola din Iasi, unde va fi expertizat, potrivit news.ro.



Tanarul, in varsta de 26 de ani, s-a urcat, miercuri dupa-amiaza, pe acoperisul Hotelului Unirea din Iasi, cladirea avand 13 etaje, si a amenintat ca se va arunca in gol. El a recurs la acest gest, dupa ce a mancat pranzul la restaurantul aflat la ultimul etaj al hotelului.

Barbatul a inceput sa strige ca vrea unirea, dar s-a plans si ca o duce greu din punct financiar. La fata locului au sosit mai multe echipaje ale Politiei si pompierilor, in apropierea hotelului fiind intinsa si o perna pneumatica, care sa atenueze impactul in cazul in care tanarul s-ar fi aruncat de pe cladire.

Mai multi politisti au urcat pe cladire pentru a negocia cu barbatul, discutiile durand mai multe ore. La fata locului a sosit si primarul Iasiului, Mihai Chirica.

In cele din urma, tanarul a fost convins sa coboare de pe cladire. El a stat pe acoperis timp de peste sase ore, in zona adunandu-se zeci de ieseni.

Barbatul le-a spus jurnalistilor ca nu are un loc de munca si ca a vrut astfel sa atraga atentia asupra greutatilor cu care se confrunta.

El a fost urcat intr-o masina a Politiei, fiind dus la Spitalul Socola din Iasi, unde va fi supus unei expertize psihiatrice.