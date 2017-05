Craiovean oprit de politisti cu focuri de arma, pentru ca nu a respectat semnele acestora; barbatul nu avea polita RCA la masina

Politistii de la Biroul Rutier Craiova au observat ca soferul unui autoturism BMW circula agresiv si nu respecta regulile de circulatie, astfel ca unul dintre agenti i-a facut semn sa opreasca.Soferul insa nu a respectat indicatiile politistului si si-a continuat deplasarea."Agentii de politie au plecat in urmarirea soferului pe strazile Calea Bucuresti, Sararilor, Mircesti, Henry Coanda, iar intrucat barbatul nu s-a conformat, unul dintre politisti l-a somat sa se opreasca si a folosit armamentul din dotare, tragand un foc de avertisment in plan vertical, moment in care autoturismul a fost oprit", a declarat Amelia Barbu, de la Biroul de presa al Politiei Judetene Dolj.Soferul, in varsta de 28 de ani, a fost dus la sediul Biroului Rutier Craiova, unde a declarat ca nu are polita RCA pentru autoturismul pe care il conducea.Craioveanul a fost amendat cu 3.740 de lei si i-a fost suspendat permisul de conducere pentru 90 de zile.