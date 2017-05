Vaslui: Detinatorul gentii suspecte pentru care au fost alertate autoritatile, identificat de catre politisti

Detinatorul gentii suspecte gasite in statia de autobuz din fata Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, pentru care au fost alertate autoritatile si s-au luat masuri de securitate in zona timp de aproximativ doua ore, a fost identificat de catre politisti, potrivit news.ro. Bagajul uitat sau lasat in acel loc urmeaza sa fie ridicat de proprietar, marti, de la sediul Politiei Municipale Vaslui.

Politistii vasluieni au reusit sa-l identifice pe proprietarul bagajului suspect din statia de autobuz din fata Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui, in care se aflau un joc de biliard pentru copii, un laptop si dulciuri. Este vorba despre o femeie din localitatea Stanilesti, de pe Valea Prutului, situata la aproximativ 65 de kilometri de municipiul Vaslui, despre care politistii nu au putut oferi, deocamdata, prea multe informatii.

"Persoana care a pierdut sau uitat bagajul in statia de autobuz din apropierea Spitalului Judetean este o femeie din Stanilesti, care urmeaza sa se prezinte maine (n.r. - marti) la sediul Politiei Municipale Vaslui pentru recuperarea bunurilor", a declarat, luni, pentru News.ro responsabilul mass-media al Politiei Judetene Vaslui, Loredana David.

Geanta femeii din Stanilesti a creat panica, luni dupa-amiaza, in zona SJU Vaslui, dupa ce o persoana a sunat la numarul de urgenta 112 si a anuntat ca a observat un colet suspect, cu o cutie in interior, langa o banca din statia de autobuz.

In consecinta, zona a fost impanzita de politisti, jandarmi si politisti locali, care au blocat traficul rutier si pietonal pe unul din sensurile de mers de pe bulevardul Stefan cel Mare. In momentul interventiei lucratorilor antitero din cadrul SRI, circulatia a fost blocata in totalitate. Dupa aproximativ doua ore, s-a constatat ca alarma a fost falsa, in conditiile in care in geanta au fost gasite joc de biliard pentru copii, un laptop si dulciuri.

Ulterior, traficul rutier si de persoane a fost reluat, insa s-a desfasurat cu dificultate timp de cateva zeci de minute.