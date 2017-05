Peste o suta de copaci rupti si tiglele de pe mai multe case smulse de vantul puternic, in localitatea ialomiteana Facaeni

Peste o suta de copaci au fost rupti, tiglele de pe mai multe case au fost partial smulse, iar refugiul unei statii de autobuz a fost distrus de vantul puternic in localitatea Facaeni, judetul Ialomita, Localnicii spun ca, timp de o jumatate de ora, comuna a fost maturata de vantul cu aspect de tornada, fenomen inregistrat in Facaeni si in urma cu 15 ani, potrivit news.ro.



Un vant puternic a provocat pagube materiale, luni seara, in localitatea Facaeni din judetul Ialomita, unde o statie de autobuz a fost partial distrusa, tiglele de pe mai multe case au fost dislocate iar 120 de copaci au fost rupti.

Potrivit datelor furnizate de Isnpectoratul pentru Asituatii de Urgenta (ISU) Ialomita, furtuna puternica a afectat partea de sud-est a judetului, in intervalul orar 17.40-18.10.

Conform sursei citate, vantul si aversele "s-au manifestat cu rapiditate si violenta", rafalele dislocand o parte din tiglele de pe 12 case si rupand folia de pe un solar cu suprafata de 200 de metri patrati. De asemenea, aproximativ 120 de copaci - 60 de plopi si 60 de salcii - din padurea de la marginea localitatii Facaeni au fost afectati.

Localnicii spun ca vantul s-a manifestat sub forma unei tornade.

In 12 august 2002, la Facaeni a avut loc o tornada puternica in urma careia au fost grav avariate zeci de gospodarii.