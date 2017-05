O tanara de 24 de ani a murit dupa ce a nascut prin cezariana, la un spital din Arad; medicii spun ca bebelusul este bine

Tanara care a decedat este din satul aradean Dud, iar joi seara a nascut prin cezariana la Spitalul Orasenesc Ineu.Managerul unitatii medicale, Monica Mang, a declarat corespondentului News.ro ca dupa aproximativ 20 de minute de la nastere tanara a intrat in stop-cardiorespirator, fiind resuscitata in spital, in timp ce medicii au chemat de la Arad un elicopter SMURD pentru a fi transportata la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU).Pacienta a fost urcata in elicopter pentru a fi trimisa la Arad, dar a intrat din nou in stop cardio-respirator, astfel ca pe timpul zborului au fost efectuate manevrele de resucitare, care au continuat si la spitalul din Arad.Purtatorul de cuvant al SCJU, Simina Roz, a declarat ca medicii UPU au intervenit mai mult de o ora si jumatate in incercarea de a salva viata tinerei, insa manevrele de resuscitare nu au dat rezultate, fiind declarat decesul."Mama a reusit sa isi vada copilul, l-a sarutat si l-a tinut in brate, dupa care i s-a facut rau", a declarat, pentru News.ro, un cadru medical al spitalului din Ineu.Conform sursei citate, o comisie de medici cerceteaza cauzele complicatiilor aparute in urma operatiei de cezariana.Copilul nascut, un baietel de 2,890 kilograme, este sanatos si a ramas in supravegherea medicilor, alaturi de bunica, in spitalul de la Ineu.