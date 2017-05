Vrancea: Trei copii au spart sediul unei scoli din Adjud, de unde au furat laptopuri, tablete, un televizor si alte electronice

Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Vrancea, agent principal Paula Enache, luni dimineata, politistii din Adjud au fost sesizati ca persoane necunoscute ar fi patruns in incinta Scolii generale nr 3 din oras, de unde au sustras doua laptop-uri, 14 notebook-uri, o camera video, un aparat foto, un televizor si un dispozitiv DVR folosit la stocarea imaginilor video. Ca mod de operare, hotii au fortat geamurile claselor pana au reusit sa intre.In urma cercetarilor, la orele dupa amiezii, politistii au stabilit ca principalii banuiti de savarsirea faptei sunt trei minori cu varste intre 13-15 ani, toti din municipiul Adjud.Prejudiciul a fost recuperat in proportie de 50%, iar cercetarile continua in vederea stabilirii imprejurarilor in care s-a comis fapta.In cauza, s-a intocmit dosar penal pentru furt calificat.Unul dintre cei trei minori a participat la o spargere similara la inceputul lunii mai. Atunci, trei minori au spart sediul scolii generale nr. 1 din Adjud, de unde au furat un televizor, monitoare si camere de supraveghere.Cei trei copii, cu varste cuprinse intre 13 si 14 ani, au fost prinsi noaptea in timp ce carau mai multe produse electronice. Ei au fost observati de un jandarm aflat in timpul liber, caruia i s-a parut suspect faptul ca adolescentii carau mai multe monitoare. Jandarmul i-a oprit pe cei trei minori, iar cand si-a dat seama ca bunurile pe care acestia le transportau sunt furate a solicitat sprijinul echipajului de interventie al Jandarmeriei Vrancea, aflat in serviciu.In urma verificarilor s-a stabilit ca cei trei minori, toti din Adjud, tocmai sparsesera Scoala Generala nr. 1 din oras, de unde au furat tot ce au gasit. Asupra celor trei au fost gasite un televizor cu diagonala de 100 centimetri, doua monitoare, doua camere de supraveghere video, un router wireless si un fileu pentru masa de tenis."Jandarmii, impreuna cu cei trei tineri, s-au deplasat la Scoala Generala nr. 1 din municipiul Adjud pentru a verifica starea de fapt a celor precizate de catre acestia. Ajunsi la fata locului, jandarmii au observat cum usa din spatele scolii este deschisa, existand indicii ca acele bunuri au fost sustrase din scoala", au precizat, duminica, reprezentantii Inspectoratului Judetean de Jandarmi Vrancea.Cei trei minori suspectati de furt calificat au fost predati atunci Politiei Adjud.