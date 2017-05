Cod galben de inundatii pe rauri din cinci bazine hidrografice, pana duminica la miezul noptii

Conform Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), citat de Agerpres, pana la orele 24.00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale, cresteri importante de debite si niveluri cu posibile depasiri ale Cotelor de Atentie pe raurile mici din bazinul hidrografic Olt aferente sectorului Podu Olt - Fagaras din judetele Covasna si Brasov.De asemenea, tot pana la miezul noptii este valabila avertizarea Cod galben de inundatii pentru raurile mici din bazinul hidrografic Crisul Alb - bazin superior amonte Brad.Astfel, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale, cresteri importante de debite si niveluri cu posibile depasiri ale Cotelor de Atentie pe raurile mici din bazinul hidrografic Crisul Alb - bazin superior amonte Brad, judetul Hunedoara.Hidrologii avertizeaza asupra riscului de inundatii, tot pana la orele 24.00, pe raurile mici din bazinele hidrografice: Mures - bazin superior, Tarnava Mare si Tarnava Mica, judetele Mures, Harghita si Sibiu."Ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale, cresteri importante de debite si niveluri cu posibile depasiri ale Cotelor de Atentie pe raurile mici din bazinele hidrografice: Mures - bazin superior, Tarnava Mare si Tarnava Mica, judetele Mures, Harghita si Sibiu", se arata in atentionare.Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare, cu caracter izolat, pe unele rauri mici din bazinele hidrografice superioare ale raurilor Tarnava Mare si Tarnava Mica.In functie de evolutia fenomenelor hidrometeorologice prognozele vor fi actualizate, precizeaza INHGA.