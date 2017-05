Cod rosu de inundatii in judetele Bacau si Vaslui, cod portocaliu in cinci judete din estul tarii

Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, citat de News.ro, de sambata pana duminica, la ora 06.00, se pot produce inundatii pe raul Tutova, in bazinul hidrografic din amonte de acumularea Cuibul Vulturilor, in judetele Bacau si Vaslui.Inundatii se pot produce in special in amonte de statia hidrologica Radeni. Sub avertizare cod portocaliu de inundatii este, de sambata pana duminica, la ora 12.00, raul Barlad, in bazinul superior si pe afluentii din bazin mijlociu si inferior, din judetele Iasi, Vaslui, Neamt, Bacau si Vrancea.Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu si pentru raurile din bazinul hidrografic Bahlui, in judetul Iasi, fiind valabila de sambata seara pana duminica, la ora 12.00.De asemenea, raurile mici din bazinele hidrografice Timis, Barzava, Moravita si Caras, in judetele Timis si Caras-Severin, sunt sub avertizare cod galben de inundatii, sambata, pana la ora 24.00.O avertizare cod galben a fost emisa sambata, pana la ora 24.00, si pentru raurile mici din bazinele hidrografice Putna (judetul Vrancea), Trotus (judetele Bacau, Neamt, Harghita si Covasna) si afluentii mici ai Siretului (judetele Bacau si Vrancea).