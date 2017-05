UPDATE Dambovita: Fetita de cinci ani cazuta intr-un put a fost scoasa teafara de catre pompieri

Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Dambovita, Eduard Telea, salvatorii au sapat in jurul putului si au scos doua dintre tuburile folosite la constructia acestuia, reusind sa ajunga la nivelul fetitei si sa o scoata de acolo.Reprezentantul ISU Dambovita a precizat ca fetita este teafara in urma acestui eveniment.Potrivit secretarului de stat Raed Arafat, copila de cinci ani a fost scoasa din put de catre pompieri dupa o interventie de 24 de minute si, din primele date, a reiesit ca ea nu a fost ranita.Primele informatii de la fata locului aratau ca fetita cazuta in putul ingust nu a ajuns in apa, ci a ramas agatata de galeata putului, la o adancime de aproximativ doi metri. In zona fusese trimis si un elicopter SMURD, care a ajuns in aproximativ 15 minutne la locul interventiei.Pompierii de la Garda de Interventii Racari au actionat pentru scoaterea copilului.Un accident similar s-a petrecut in 25 aprilie, cand Danut, un copil de un an si opt luni, a cazut in putul din curtea casei din localitatea Balta Sarata, judetul Teleorman si a ramas blocat la aproximativ 16 metri adancime, fiind scos dupa zece ore de catre echipele de interventie.Dupa ce i-au acordat ingrijiri medicale la fata locului, copilul a fost preluat de un elicopter SMURD si transportat la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Bucuresti, unde a fost internat in sectia de Terapie Intensiva.fiind scos dupa zece ore.El a stat internat doua saptamani in Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Capitala, fiind externat miercuri, dupa ce medicii au stabilit ca starea sa este buna, iar acum poate sa manance, rade, vorbeste si se joaca."Copilul a fost externat astazi, cu stare generala buna. Este un copil normal, mananca, rade, se joaca, vorbeste", declara pentru News.ro purtatorul de cuvant al unitatii sanitare, Raluca Alexandru.