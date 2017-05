Alba: Detinutul care a atacat cu un ciob de sticla o judecatoare, condamnat la trei ani si patru luni de inchisoare

Purtatorul de cuvant al Curtii de Apel Alba Iulia, Cosmin Muntean, a declarat sambata, pentru News.ro, ca instanta a admis apelurile declarate de Parchetul de pe langa Tribunalul Alba, dar si de Varga Augustin, detinutul care a atact cu un ciob de sticla o judecatoare, impotriva sentintei penale prin care Tribunalul Alba l-a condamnat la patru ani si opt luni de inchisoare cu executare.Muntean a spus ca instanta Curtii de Apel Alba Iulia a decis sa desfiinteze sentinta tribunalului si a redus pedeapsa aplicata inculpatului de la patru ani si opt luni la trei ani si patru luni pentru ultraj si tentativa de lipsire de libertate in mod ilegal.Decizia Curtii de Apel Alba Iulia este definitiva, iar motivarea acestei sentinte urmeaza sa fie facuta public ulterior.Detinutul care a atacat, in luna mai 2016, cu un ciob de sticla o judecatoare din Aiud chiar in sala de judecata a fost condamnat in acest an de Tribunalul Alba la patru ani si opt luni de inchisoare cu executare, decizia fiind atacata atat de catre inculpat, cat si de Parchetul de pe langa Tribunalul Alba.Barbatul este acuzat ca a atacat in luna mai 2016 o judecatoare de la Judecatoria Aiud in sala de judecata detinutul care avea un ciob de sticla asupra sa fiind imobilizat de gardieni inainte de a o rani pe femeie. Detinutul a incercat apoi sa se sinucida provocandu-si cu acelasi ciob o rana la gat.Purtatorul de cuvant al Curtii de Apel Alba Iulia, Aurelian Mocan, declara atunci pentru News.ro ca incidentul s-a produs la Judecatoria Aiud, in timpul desfasurarii sedintei de judecata in cadrul careia se judecau cauze penale. Mocan spunea ca unul dintre detinutii adusi in sala pentru ca se judeca o contestatie depusa de acesta a atacat-o la finalul sedintei de judecata pe judecatoare cu un ciob de sticla."In concret, aceasta persoana a incercat sa agreseze presedintele completului de judecata, in timp ce se desfasura operatiunea de conducere a detinutilor in afara salii de judecata, cu un obiect taietor/intepator, ciob de sticla. In urma acestei incercari presedintele completului de judecata nu a suferit leziuni. Persoana detinuta s-a autoagresat cu obiectul respectiv, imediat dupa incercarea nereusita de a agresa presedintele completului, provocandu-si leziuni sangerande motiv pentru care a fost imediat transportat la spital", afirma Mocan.Parchetul Tribunalului Alba a deschis un dosar in acest caz, iar ulterior a decis trimiterea barbatului in judecata pentru ultraj judiciar prin modalitatea tentativei de omor.Detinutul care a atacat-o pe judecatoare este incarcerat la Penitenciarul Aiud, avand de ispasit o pedeapsa de sase ani si patru luni pentru talharie.