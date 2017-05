Doi pui de caprioara rataciti de mama lor si in pericol sa fie atacati de caini, salvati de politistii din Valcea

Doi politisti de la sectia Rurala Maldaresti, din Valcea, au salvat, vineri dupa-amiaza, doi pui de caprioara care s-au ratacit de mama lor si a caror viata era pusa in pericol din cauza cainilor, in conditiile in care nu se mai puteau deplasa, cel mai probabil fiind slabiti din cauza lipsei de hrana.Cei doi pui se ratacisera pe o strada din Maldaresti, ei ajungand in localitate cel mai probabil impreuna cu mama lor, care a iesit din padure in cautarea hranei.Potrivit datelor furnizate de Politia Valcea, cei doi politisti au contactat Asociatia Judeteana a Vanatorilor Valcea si, impreuna cu reprezentantii acestei institutii, au reusit sa o gaseasca pe mama celor doi pui.Localnicii presupun ca mama puilor a iesit din padure si a ajuns in localitate in cautare de hrana, dar s-a speriat in momentul in care a fost atacata de caini.