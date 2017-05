Trafic rutier ingreunat pe A1 si pe drumuri nationale din cauza ploilor torentiale si a grindinei

Potrivit sursei citate, traficul este ingreunat pe autostrada A1 Pitesti - Bucuresti, inca de la ora 17.00, din cauza ploilor abundente, noteaza News.ro.Tot din cauza ploii torentiale care a dus la inundarea soselei, circulatia rutiera a fost blocata pe DN22 A, in zona localitatii Nalbant din judetul Tulcea. In jurul orei 18.00, traficul a fost reluat pe un fir, alternativ.De asemenea, in prezent, in judetul Ialomita, circulatia pe DN2 Bucuresti - Urziceni este ingreunata din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, produs intre localitatile Movilita si Sinesti.Politistii le recomanda soferilor sa fie atenti, sa reduca viteza si sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele din fata.