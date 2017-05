Cinci persoane dintr-o retea de proxenetism, retinute in Capitala; taximetristi duceau clientii la saloane de masaj cu circuit inchis

Conform unui comunicat al Politiei Romane, politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au destructurat o grupare specializata in savarsirea infractiunii de proxenetism, care actiona in Sectorul 4.Vineri, politistii au pus in aplicare trei mandate de perchezitie domicialiara si 34 de mandate de aducere.Potrivit Politiei, cei in cauza operau doua saloane de masaj erotic cu circuit inchis, unde, sub pretextul prestarii de masaj erotic, angajatele intretineau raporturi sexuale cu clientii, pentru sume de bani cuprinse intre 300 si 500 de lei. La aceste saloane ajungeau clienti straini, adusi de taximetristi, contra unor comisioane.Politistii au ridicat documente contabile ale firmei, obiecte, un autoturism de teren in valoare de aproximativ 20.000 de euro, asupra caruia a fost instituit sechestrul asigurator, iar cinci persoane au fost retinute.Cercetarile sunt coordonate de Parchetul Judecatoriei Sectorului 4, iar persoanele retinute vor fi duse la judecatorie cu propunere de arestare preventiva.Actiunea a beneficiat de sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul IGPR.Conform unor surse judiciare, este vorba despre saloanele Alteza si Mademoiselle Erotic, iar clientii unui hotel care doreau astfel de servicii erau pusi in legatura cu taximetristi care ii transportau la saloane. Serviciile se regaseau intr- un meniu, plecau de la 300 de lei si puteau ajunge si pana la 10.000 de lei, iar plata se facea doar cu cardul. Erau acceptati doar clienti straini sau cunoscuti, au precizat aceleasi surse.