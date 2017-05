Un tanar de 25 de ani a murit dupa ce s-a aruncat de pe pasajul de la Piata Sudului

Potrivit politistilor, tanarul a stat in jur de o ora pe pasaj inainte de a se arunca in gol, in tot acest timp fortele de ordine incercand sa vorbeasca cu el. Negocierea nu a putut fi realizata din cauza faptului ca tanarul era agitat, dupa ce, cel mai probabil, consumase stupefiante.Barbatul s-a aruncat in gol de la o inaltime de cinci metri si a fost transportat la Spitalul Sfantul Ioan din Capitala, unde a decedat.Cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri pentru stabilirea motivului pentru care tanarul a recurs la acest gest.