Un barbat de 46 de ani a incercat sa se sinucida intr-un hypermarket din Capitala taindu-se cu un cutit

Barbatul se afla intr-un hypermarket de pe Soseaua Chitiliei, in zona raionului de carne, cand a inceput sa ameninte ca se va sinucide, spun reprezentantii Politiei Capitalei. Acesta avea asupra lui un cutit, cu care si-a provocat mai multe rani pe brate, dar la aparitia fortelor de ordine s-ar fi linistit, in cele din urma fiind imobilizat.Barbatul a fost transportat la Spitalul Universitar din Capitala, unde i se va face un consult psihiatric, in urma caruia se va decide daca va fi transferat la Spitalul Clinic de Psihiatrie Alexandru Obregia, din sectorul 4 al Capitalei.Potrivit reprezentantilor Politiei Capitalei, barbatului i se va intocmi, probabil, dosar penal pentru tulburarea linistii publice, urmand sa fie dus la Sectia 5 de Politiei pentru a fi audiat.