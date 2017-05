Incendiu la un club din Brasov

Incendiul s-a manifestat cu degajare mare de fum, dar fara sa se inregistreze victime. Angajatii clubului care se aflau in incinta la declansarea incendiului s-au autoevacuat.Pentru stingerea incendiului pompierii intervin cinci autospeciale, o autoscara si un echipaj SMURD. Incendiul a fost localizat si se lucreaza pentru lichidarea focului.Prefectul judetului Brasov, Marian Rasaliu, aflat la fata locului, a precizat pentru Agerpres ca incendiul a fost localizat, nu mai exista pericol de extindere si se lucreaza la lichidarea acestuia."Apreciez ca in doua ore incendiul va fi stins in totalitate. Marea problema a fost apa, care a trebuit adusa din alta parte, pentru ca la hidrantii din zona nu era. In ajutorul pompierilor din Brasov au venit si echipe de la Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta din Predeal. In momentul in care vorbim nu mai exista pericol de extindere a incendiului. Imediat dupa lichidare, reprezentantii politiei, ai ISU incep cercetarile pentru a stabili cauza declansarii incendiului", a precizat prefectul.