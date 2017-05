Turist israelian, grav ranit in urma unui accident pe Valea Azugii. El va fi preluat de un elicopter SMURD

Turistul, in varsta de 45 de ani, este israelian si a cazut in timp ce se afla pe munte, pe Valea Azugii, avand membrele superioare si pe cele inferioare fracturate.Potrivit datelor furnoizate de catre reprezentantii Serviciului de Ambulanta Prahova, care intervin in acest caz, barbatul a suferit o paraplegie, neputandu-si misca nici mainile, si nici picioarele.El va fi coborat de catre un echipaj de la Salvamont pana in Sinaia, de unde va fi preluat de catre echipajul de la ambulanta si dus pe stadionul din oras, unde va fi asteptat de elicopterul SMURD.Nu se cunosc deocamdata circumstantele in care barbatul a fost ranit, primele informatii aratand ca el a urcat pe munte cu o motocicleta.