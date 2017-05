UPDATE Barbatul al carui cadavru a fost gasit intr-un taxi pe o strada din sectorul 4 al Capitalei nu are urme vizibile de violenta

Potrivit unor surse apropiate anchetei, politilstii au constatat ca barbatul nu are urme vizibile de violenta si ca este posibil sa se fi simtit rau si sa se fi asezat pe scaunul din dreapta acoperindu-se cu o patura.Totodata, anchetatorii au constatat ca telefonul mobil al barbatului era in masina, la incarcat.Cadavrul barbatului a fost gasit, marti seara, intr-un taximetru stationat pe strada Savinesti, din sectorul 4 al Capitalei, iar politistii de la Serviciul Omoruri au izolat zona si preleveaza amprente.Trupul barbatului se afla pe locul din dreapta soferului si era acoperit cu o patura. Surse apropiate anchetei au declarat ca exista suspiciunea ca barbatul a murit cu mai mult timp in urma, data fiind starea cadavrului.Identitatea victimei nu a fost inca stabilita.