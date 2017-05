Vaslui: Copil in stare grava dupa ce a cazut cu pieptul intr-un tarus; baiatul a fost gasit respirand prin gaura facuta de lemn in plaman

Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, baiatul se juca singur in curtea locuintei parintilor din localitatea Buda cand, la un moment dat, s-a impiedicat si a cazut cu pieptul intr-un tarus. Copilul a avut puterea sa se ridice singur si sa-si scoata bucata de lemn care-i perforase plamanul drept, mergand apoi plangand la tatal sau, aflat in casa.Barbatul a sunat la numarul de urgenta 112 si a solicitat sprijinul unui echipaj medical."In momentul in care am ajuns la solicitare, am gasit copilul cu o hemoragie puternica si respirand efectiv prin acea gaura facuta de tarus, ceea ce nu am mai intalnit in intreaga mea activitate. Am acordat ingrijirile medicale de rigoare si putem spune ca pacientul a avut noroc ca plaga penetranta nu a fost in dreptul inimii, caci atunci era fatala", a declarat marti, pentru News.ro, purtatorul de cuvant al SAJ Vaslui, medicul Dan Ungureanu.Copilul de opt ani a fost transportat cu ambulanta la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, unde a fost supus unei interventii chirurgicale.