Ancheta a Politiei in cazul mortii suspecte, la Spitalul Judetean Botosani, a unui sportiv de 15 ani, campion national la lupte

Cazul mortii suspecte a unui sportiv de performanta din judetul Botosani, campion national la lupte, va fi cercetat de catre politisti, dupa ce au aparut suspiciuni cu privire la cauza decesului acestuia intr-o unitate medicala.Convocat la sfarsitul saptamanii trecute la lotul national de juniori de la Bacau, adolescentul de 15 ani a acuzat dureri la un sold, motiv pentru care a ajuns la Spitalul Judetean din municipiu, unde medicii au decis sa nu-l interneze,motivand ca nu ar fi un caz grav.In consecinta, Stefan Aluchenesei a revenit in Botosani, insa, dupa numai o zi, a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta din localitate."Pe data de 29 aprilie a fost internat in Sectia Pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Botosani, iar in dimineata de 1 mai a fost consemnat decesul. In acest caz, a fost intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa, respectiv moarte suspecta. In cursul zilei de astazi (n.r.- marti) s-a efectuat necropsia, iar acum asteptam concluziile medicilor legisti cu privire la cauza decesului", a declarat, marti, pentru News.ro purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Botosani, Catalina Federciuc.Potrivit unor surse medicale, adolescentul de 15 ani ar fi murit in urma unei embolii pulmonare.La randul lor, conducerile spitalelor judetene din Bacau si Botosani au dispus efectuarea propriilor anchete interne pentru a se stabili daca in acest caz au fost respectate protocoalele medicale.