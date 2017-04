Zece proiectile din cel de-al doilea razboi mondial, descoperite pe un camp din Vrancea

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, Florin Olaru, joi seara, localnicii din satul Batinesti anuntau la 112 ca au descoperit, in timp ce lucrau pe un camp, sase proiectile de calibru 76 milimetri.Existand suspiciuni ca in zona ar mai putea fi si alte obuze, vineri, angajatii ISU Vrancea au mers in zona si au facut verificari pe camp.Pirotehnicienii au mai gasit alte patru proiectile. Cele zece proiectile aveau incarcatura exploziva si provenin din cel de-al doilea razboi mondial.Obuzele au fost ridicate si urmeaza sa fie distruse.