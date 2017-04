Risc maxim de avalansa in Muntii Fagaras, Bucegi si Piatra Craiului; turistii, sfatuiti sa nu urce pe traseele montane inchise

Prefectura Brasov anunta ca, in urma ninsorilor abundente din ultima perioada, in Masivele Fagaras, Bucegi si Piatra Craiului s-au creat depozite mari de zapada, iar din cauza incalzirii vremii riscul producerii de avalanse este maxim.Potrivit unei atentionari transmise de Serviciul Salvamont Brasov, posibilitatea producerii de accidente in zona montana va creste si pentru ca, in perioada minivacantei de 1 Mai, un numar mare de turisti vor vizita judetul Brasov.Pentru prevenirea unor accidente, salvamontistii le recomanda turistilor sa respecte indicatoarele si sa nu se aventureze pe traseele turistice interzise in sezonul de iarna.