Tanar gasit mort in caminul Colegiului Militar Breaza; dosar penal pentru moarte suspecta

Purtatorul de cuvant al unitatii de invatamant, Gratiela Mihaescu, a declarat, pentru Agerpres, ca un militar de 23 de ani din Batalionul 3 Geniu "General Constantin Poenaru" Maracineni, care se afla in misiune, a decedat in timpul somnului, in jurul orei 4.30 dimineata, in unul dintre caminele colegiului.Medicii sositi la fata locului au constatat decesul tanarului, a precizat sursa citata.Potrivit Gratielei Mihaescu, la nivelul unitatii, o comisie face verificari privind acest eveniment.Totodata, Parchetul Militar Ploiesti a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, au precizat surse judiciare pentru Agerpres.Conform acestora, nu existau date care sa ateste ca militarul suferea de anumite afectiuni si ca acesta a fost gasit de colegii sai, care si-au anuntat superiorii.Trupul neinsufletit a fost dus la Serviciul de Medicina Legala Prahova, urmand a fi stabilite cauzele decesului, au precizat sursele citate.