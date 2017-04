Circulatia pe DN 7 - Valea Oltului se desfasoara cu dificultate dupa ce un TIR s-a rasturnat pe sosea

Potrivit datelor furnizate de Politia Judeteana Valcea, accidentul s-a produs la kilometrul 160 al DN 7, in localitatea Milcoiu.Politistii au stabilit ca un TIR incarcat cu fructe, inmatriculat in Romania, circula pe directia de mers Pitesti - Ramnicu Valcea si, din cauza neadaptarii vitezei, soferul a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism inmatriculat in Bulgaria, dupa care autotrenul s-a rasturnat, blocand sensul de mers Ramnivu Valcea - Pitesti.In urma impactului, o persoana aflata in autoturism a fost ranita usor.La ora transmiterii acestei stiri, sensul de mers Ramnicu Valcea - Pitesti al DN 7 este blocat, circulatia desfasurandu-se alternativ pe celalalt sens de mers.