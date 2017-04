Circulatie feroviara intrerupta intre Banita si Petrosani, dupa ce un vagon al trenului deraiat in 8 aprilie a sarit din nou de pe sine

Directorul Regionalei CFR Timisoara, Alexandru Simu, a declarat pentru News.ro ca circulatia feroviara intre localitatile Banita si Petrosani este intrerupta dupa ce vagonul unui tren de marfa a deraiat."A deraiat un vagon al unui tren marfar. Vagonul respectiv a facut parte din trenul deraiat in data de 8 aprilie si fusese pus pe sine, apoi legat de un tren de marfa pentru a putea fi dus din locul accidentului. Se pare ca deraierea a avut loc din cauza unui boghiu. Circulatia feroviara este intrerupta temporar pe acest tronson. Nu sunt afectate trenuri deocamdata. Nu este ceva foarte grav, se pune repede la loc boghiul respectiv", a declarat Simu.Sursa citata a precizat ca deraierea nu s-a produs din cauza vitezei deoarece trenul circula cu cel mult 30 de kilometri la ora in conditiile in care tragea dupa el vagonul avariat.In 8 aprilie, un tren de marfa a deraiat intre localitatile Banita si Petrosani, mai multe vagoane cazand intr-o rapa de aproximativ zece metri. In urma accidentului feroviar, cei doi mecanici ai locomotivei au decedat.