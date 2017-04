UPDATE 2 Grav accident rutier in Olt, a fost activat Planul Rosu de interventie: Cinci morti si un ranit

Alte patru persoane din cele cinci ranite in urma accidentului din judetul Olt, in care au fost implicate un TIR si doua autoturisme, au murit, bilantul fiind cinci morti si un ranit, anunta News.ro."Echipajul SMURD de pe elicopter se intorcea din misiune de la Bucuresti. A aterizat sa acorde ingrijiri medicale victimelor aflate in stop cardio-respirator. Din pacate, nu au functionat manevrele de resuscitare. Sunt cinci persoane decedate la fata locului. Soferul autotrenului are mai multe leziuni", a declarat Cristina Geormaneanu, purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta Craiova.Autoturismele implicate in accident sunt inmatriculate in judetul Olt, iar cauza probabila a accidentului este explozia unui cauciuc al autotrenului. Soferul TIR-ului ar fi pierdut controlul volanului si a intrat pe contrasens, unde s-a ciocnit cu cele doua autoturisme.__________O femeie, soferita unei masini implicate in accidentul de pe DN 65, a murit, iar alta persoana este in stare foarte grava, fiind resuscitata.In cazul acesteia la fata locului a fost solicitat un elicopter SMURD, spun reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.De asemenea, printre raniti se afla si doi copii care au fost preluati de ambulante si transportati la spital.Alte trei persoane din cele trei autovehicule implicate in accident au fost ranite, leziuni mai usoare avand soferul autotrenului.Accidentul s-a produs pe DN 65, in localitatea Bobicesti. In urma impactului dintre cele trei autovehicule, sase persoane au fost ranite.La fata locului intervin doua echipaje SMURD, o autospeciala pentru transport victime multiple si una de descarcerare si trei echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanta Olt.