Cinci persoane din Irak si Iran, calauzite de alti cinci cetateni bulgari, au fost descoperite in Giurgiu

'Politistii de frontiera din cadrul IGPF - Directia de Combatere a Migratiei Ilegale si a Infractionalitatii Transfrontaliere si Serviciul de Control impreuna cu ofiteri de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie au depistat, ascunsi intr-un microbuz, cinci cetateni straini din Irak si Iran, care au trecut ilegal frontiera, cu sprijinul a cinci calauze bulgare', se arata in comunicatul de presa al IGPF.Potrivit sursei citate, luni, la orele 04,15, in urma actiunilor informativ-operative, politisti de frontiera din cadrul Directiei de Combatere a Migratiei Ilegale si a Infractionalitatii Transfrontaliere si a Serviciului Control - IGPF, impreuna cu ofiteri de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie au oprit in trafic, pe DN 5, la intersectia cu localitatea Oinacu, din judetul Giurgiu, un microbuz marca Mercedes Sprinter, inmatriculat in Bulgaria, care era condus de cetateanul bulgar Y.E.In urma verificarii compartimentului marfa al microbuzului au fost descoperite, ascunse in mai multe cutii din pal, acoperite cu baxuri din carton ce contineau obiecte de iluminat, o femeie si patru barbati, din Irak si Iran.Totodata, politistii de frontiera au identificat si oprit in trafic trei autoturisme ce insoteau microbuzul, in care se aflau cinci cetateni bulgari, care aveau rolul de a calauzi mijlocul de transport.Persoanele descoperite ascunse in microbuz, impreuna cu cetatenii bulgari si mijloacele de transport au fost duse la sediul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu, urmand ca cercetarile sa fie continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu.Cauza a fost constituita ca urmare a unor activitati de cooperare operativa intre Directia Generala Anticoruptie (DGA) si Directia de Securitate Interna a Ministerului de Interne din Bulgaria.