Traficul inchis si pe DN 24B Albita-Husi si DN 15D Piatra Neamt-Roman; sapte drumuri nationale sunt blocate

Traficul rutier a fost inchis, vineri dimineata, si pe DN 24B Albita-Husi si DN 15D Piatra Neamt-Roman, in prezent fiind blocate sapte drumuri nationale. De asemenea, circulatia pe DN7 Sibiu - Ramnicu Valcea se desfasoara pe un singur sens, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme, in zona formandu-se coloane de masini, potrivit news.ro.



Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, la ora 7.20, din cauza zapezii si a viscolului, traficul rutier este intrerupt pe urmatoarele tronsoane de drumuri nationale:

- DN26 Vanatori - Blagesti, in judetele Galati si Vaslui;

- DN24D, in judetul Galati, intre intersectia cu DN26 (zona Foltesti) si limita cu judetul Vaslui;

- DN24A Murgeni - Falciu, in judetul Vaslui

- DN24B Albita - Husi, in judetul Vaslui;

- DN2F Vladia - Ivanesti, in judetul Vaslui;

-DN15D Piatra Neamt - Roman, judetul Roman;

- DN11A Podu Turcului - Barlad, in judetul Vaslui. Probleme pe acest drum sunt si in judetul Vrancea.

"Este dezastru ceea ce se intampla in judet. Nu am mai vazut asa ceva. Utilajele de deszapezire nu fac fata pentru a indeparta zapada de pe sosea din cauza rafalelor puternice de vant si a cantitatilor mari de zapada. In zona Dobrina vom interveni pentru a inlatura copacii de pe sosea. Am facut apel la primarii din zona, la Directia Silvica, astfel incat sa putem relua traficul", a declarat, vineri, pentru News.ro prefectul judetului Vaslui, Isabel Bogdan.

De asemenea, in judetul Valcea, traficul rutier se desfasoara ingreunat, pe un fir, alternativ, pe DN7 Sibiu - Ramnicu Valcea, in localitatea Caineni, din cauza unui accident in care a fost implicate doua autoturisme. In zona s-au format coloane de masini.

In continuare, din cauza poleiului traficul rutier pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, a fost deviat de la kilometrul 106 (sensul catre Pitesti), pe DN65 prin municipiul Pitesti.