Cutremur de magnitudine 3,1 in judetul Vrancea

Un alt cutremur, cu 2,8 magnitudine, a avut loc, tot joi, la ora 2.00, in judetul Dambovita, la o adancime de 73 de kilometri, potrivit news.ro.



Cu o zi in urma, un seism cu magnitudinea 3,6 s-a produs la ora 14.15, in judetul Buzau, la adancimea de 132,8 kilometri. Seismul a avut epicentrul la patru kilometri de orasul Nehoiu si la 53 de kilometri de municipiul Buzau.

In ultimii doi ani, in Romania au avut loc peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4.

In 8 februarie, in Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea 5, care a fost resimtit si in Bucuresti.