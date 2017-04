Risc mare de avalanse in muntii Bucegi si Fagaras

Potrivit meteorologilor, risc mare de avalansa inseamna un risc de gradul patru pe o scara de la unu la cinci.La o altitudine mai mica in cele doua masive, intre 1.400 si 1.800 de metri, riscul de producere de avalanse este de asemenea insemnat, de gradul trei pe o scara de la unu la cinci.Cel mai mare strat de zapada se inregistreaza la Balea Lac (Muntii Fagaras), cu o grosime de 173 de centimetri, in timp ce in Muntii Bucegi, la Varfu Omu, zapada masoara 103 centimetri.